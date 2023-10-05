Российский МИД понадеялся на сохранение Финляндией статуса Аландских островов

Они на протяжении длительного времени числятся демилитаризованной зоной, и на них расположено российское консульство, которое наблюдает за сохранением статуса.

На территории Финляндии развернулась целая информационная кампания, направленная на ликвидацию этого консульства. Представители министерства иностранных дел РФ назвали эту инициативу антироссийским фарсом.

«Присутствие нашего консульства на Аландских островах закреплено международно-правовыми нормами», - указали они.

Их слова привели РИА Новости. Дипломатами было подчеркнуто, что уже подписанные и действующие договоры должны соблюдаться неукоснительно. Россия надеется на то, что финские власти не пойдут на разрыв обязательного к выполнению документа.