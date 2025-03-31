Российский МИД пообещал ответить Молдавии на высылку трех дипломатов

Российский МИД, по утверждению его сотрудников, не оставит безответной ноту молдавских властей, в которой трое российских дипломатов объявляются персонами нон грата. Их обвинили в деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом.

«Россия даст соответствующий ответ», — указали журналистам.

Российский посол в Молдавии Озеров прокомментировал «эвакуацию» молдавского политика Нестеровского, к которой якобы причастны российские дипломаты. По его заявлению, этому нет никаких доказательств. Он также добавил, что при возникновении спорных ситуаций должны применяться существующие правовые механизмы и каналы связи. Если бы Молдавия обратилась к РФ, то ей дали бы все соответствующие разъяснения.

Ранее молдавская оппозиция заявила, что официальный Кишинев перешел к силовым методам воздействия на всех недовольных в стране. Правоохранители стали действовать вне политического поля и приступили к репрессиям. Так был расценен арест Евгении Гуцул, главы гагаузской автономии.