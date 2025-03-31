Российский МИД пообещал ответить Молдавии на высылку трех дипломатов
МИД РФ: Россия ответит Молдавии на объявление дипломатов персонами нон грата
Фото: [pxhere.com]
Министерство иностранных дел России даст свой ответ Кишиневу на объявление трех российских дипломатов персонами нон грата. Слова представителей внешнеполитического ведомства привело РИА Новости.
Российский МИД, по утверждению его сотрудников, не оставит безответной ноту молдавских властей, в которой трое российских дипломатов объявляются персонами нон грата. Их обвинили в деятельности, не совместимой с дипломатическим статусом.
«Россия даст соответствующий ответ», — указали журналистам.
Российский посол в Молдавии Озеров прокомментировал «эвакуацию» молдавского политика Нестеровского, к которой якобы причастны российские дипломаты. По его заявлению, этому нет никаких доказательств. Он также добавил, что при возникновении спорных ситуаций должны применяться существующие правовые механизмы и каналы связи. Если бы Молдавия обратилась к РФ, то ей дали бы все соответствующие разъяснения.
Ранее молдавская оппозиция заявила, что официальный Кишинев перешел к силовым методам воздействия на всех недовольных в стране. Правоохранители стали действовать вне политического поля и приступили к репрессиям. Так был расценен арест Евгении Гуцул, главы гагаузской автономии.