Российский МИД пообещал возобновить диалог с Западом после его отказа от политики сдерживания РФ

Об этом на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил заместитель постпреда России в Женеве Андрей Белоусов. Он напомнил, что в последнее время разжигается все больше конфликтов, в том числе застарелых и потухших. Многие правительства все чаще прибегают к воинственной риторике. Российские власти не будут вести диалог в таких условиях, поскольку их никто не слышит и не хочет слышать. Его мнение привели РИА Новости.

«Возвращение ситуации в контролируемую плоскость, ее нормализация, возможны только на основе соблюдения общепризнанных норм международного права», - подчеркнул дипломат.

Возобновить общение можно будет только тогда, когда коллективный Запад откажется от декларируемой политики сдерживания России, а также прекратит экспансию на восток.

Ранее эксперт на страницах нашего издания рассмотрел возможность включения в орбиту Северо-Атлантического блока государств бывшего СССР.