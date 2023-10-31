Российский МИД пообещал жестко отреагировать на любые новые выпады Японии

Каждый недружественный шаг японских властей повлечет за собой контрмеры. Об этом предупредили российские дипломаты.

Внешнеполитическое ведомство России прокомментировало недавнее заявление японского руководства, что оно продолжит курс на заключение мирного договора и решение вопроса по поводу принадлежности Курильских островов. Министерство иностранных дел РФ отметило, что Токио с февраля прошлого года занял откровенно враждебную позицию.

«В японском обществе разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается военная активность», - заявили представители МИД.

Их слова привели РИА Новости. Дипломаты отметили, что продолжать в таких условиях разработку важного договора невозможно. Они пообещали, что любым действиям японской стороны, направленным на конфронтацию, будет дат жесткий ответ.