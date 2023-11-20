Поддержка британским правительством Киева вызывает серьезные опасения. Она может привести к опасным и непредсказуемым последствиям.

Сергей Беляев, глава Второго Европейского департамента министерства, рассказал о требованиях, которые ведомство выдвинуло перед британским правительством. По его словам, количество недружественных шагов, предпринятых по отношению к России, стало превышать критическую цифру. Английские инструкторы тренирует военных ВСУ, министерство обороны передает Киеву вооружения, их инструкторы готовят и снабжают украинские диверсионные подразделения, которые совершают теракты. Все это ведет к эскалации конфликта.

«Наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», - напомнил он.

Его слова привели РИА Новости. МИД РФ в очередной раз предупредил, что все такие действия не останутся без ответа. Внешнеполитическое ведомство также потребовало исключить подобные действия по дальнейшей вовлеченности Британии в украинский конфликт.