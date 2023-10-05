Российский полковник рассказал о смене тактики украинских ВС

Эксперт напомнил, что весной украинские ВС бросали в бой большое количество пехоты вместе с бронетехникой, пытаясь прорвать российскую оборону на определенных направлениях. В результате этой тактики они понесли ощутимые потери и им пришлось сменить тактику, начав работать мелкими подразделениями, сообщил он.

Матвийчук сообщил, что под утро украинские подразделения скапливаются на определенных направлениях и совершают попытки атак без использования техники. На самом деле эта техника поддерживает огнем подразделения из укрытий, сообщил эксперт. В результате этих действий они также не имеют успехов и без прикрытия тяжелой бронетехники, их потери только возросли, заключил он.