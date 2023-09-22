Российский полковник спрогнозировал вторжение Польши на Украину

Варшава может принять решение о вторжении на территорию Украины с целью присвоить себе 5 областей в западной части государства. Соответствующее заявление сделал российский полковник запаса Андрей Кошкин в интервью с изданием Ura.ru .

Эксперт заявил, что польское правительство хочет вернуть себе территории, которые исторически являются польскими, но на данный момент находятся в собственности Украины. По словам Кошкина, в лучшем случае, Польша введет туда свои войска и проведет плебисцит. В худшем же: отправит туда войска, которые оттуда больше не вернутся.

Он также заявил о том, что конфликт между Варшавой и Киевом является историческим. Эксперт отметил, что у государств изначально специфическая дружба.