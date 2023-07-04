Российский полковник заявил, что Запад не пойдет на прямой конфликт с Россией

Полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что Запад не вступит в прямой конфликт с РФ, даже после провокации на Запорожской АЭС. Соответствующее заявление Литовкин сделал в последнем интервью для «Абзаца» .

Литовкин подчеркнул, что страны, оказывающие поддержку Украине, уже участвуют в конфликте, ведь они поставляют Киеву оружие и наемников. Но вступать в прямую конфронтацию с РФ или, тем более, вводить свою армию в Украину, ни одна из этих стран не станет.

Полковник считает, что США, Британия и ФРГ не хотят, чтобы их солдаты гибли за Украину.

Недавно советник гендиректора «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что Украина и страны, поддерживающие ее, хотят воспользоваться ситуацией на Запорожской станции, для того чтобы узаконить свое участие в украинском конфликте. По мнению эксперта, на Западе уже поняли, что киевские власти не смогут сами справиться с конфликтом.