Иностранные наемники, которые ранее участвовали в боевых действиях на стороне Украины, отказываются туда возвращаться, пока им не улучшат финансовые условия. Соответствующее заявление сделал полковник запаса Роман Насонов в беседе с изданием Ura.ru .

Как рассказал военный, иностранные наемники готовы дезертировать и отказаться вернуться на Украину даже при том условии, что им не заплатят из-за преждевременного разрыва контракта. По словам Насонова, возможность преодоления активной фазы в ближневосточном конфликте и продолжение той же активной фазы на территории Украины наемников «уже не прельщает».

Недавно украинский офицер рассказал, что многие наемники из других стран покидают Украину, оказываясь недостаточно подготовленными для настолько жестоких столкновений.