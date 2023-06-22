Российский посол Антонов возложил на США ответственность за затягивание конфликта на Украине

Посол РФ Анатолий Антонов обвинил США в затягивании конфликта на Украине и заявил, что именно Штаты должны восстанавливать страну после него.

Это был ответ Антонова на недавнюю речь американского госсекретаря Блинкена о том, что России придется восстанавливать Украину по окончании конфликта.

В своем ответе российский дипломат сказал, что украинский конфликт – это следствие долголетних и направленных усилий Америки по созданию напряженности у границ России.

Он также заявил, что США сейчас обостряет ситуацию, поставляя на Украину оружие.

Дипломат заявил, что восстановление украинских домов американским оружием еще можно оплатить и задал вопрос, во сколько тогда США оценит жизни невинных людей, погибших там.

Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, о том, что вынесет на обсуждение с дипломатами законные основания заставить РФ оплачивать восстановление Украины. В качестве одной из возможностей обсуждается – отплатить конфискованными у России активами.