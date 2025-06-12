Российский посол Дарчиев поделился впечатлениями о встрече с Дональдом Трампом
Российский посол Дарчиев рассказал о встрече с Дональдом Трампом
Фото: [flickr.com]
Российский посол в США Александр Дарчиев в интервью РИА Новости поделился впечатлениями от встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Он отметил, что встреча с американским лидером в Белом доме была короткой, но очень конструктивной.
Дональд Трамп нашел окошко в своем плотном графике, чтобы лично познакомиться с Александром Дарчиевым.
Глава Белого дома принял оригиналы верительных грамот.
Символично, что это знаменательное событие произошло накануне дня России, сказал Дарчиев в посольстве.
Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил, что его последний разговор с Путиным был посвящен Украине.