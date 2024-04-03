Российский посол Ноздрев заявил о невозможности обсуждения договора с Японией в текущих условиях

Обсуждать сейчас комплексный документ о добрососедстве и сотрудничестве, который обычно называют «мирным договором», сейчас невозможно, поскольку Япония стала враждебной для России страной. Так считает Николай Ноздрев, российский представитель в Токио. Его слова привел ТАСС .

Он отметил, что до момента охлаждения отношений между двумя государствами, их представители разрабатывали договор о мире, добрососедстве и сотрудничестве. После всех недружественных шагов, которые предприняла Япония, это стало невозможным.

«Вести речь о подобном документе со страной, которая, по сути, проводит враждебную политику в отношении России, на нынешнем этапе невозможно», - указал дипломат.

Ранее правительство Японии заявило, что оно воздержится от комментариев насчет выборов президента в России. При этом было указано, что проведение голосования на новых российских территориях является неприемлемым.