В Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского торгового центра

На территории Литвы был задержан некий фигурант дела о пожаре в торговом центре в Варшаве. Польское следствие считает, что злоумышленник причастен к поджогу здания. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное Пшемыславом Новаком, пресс-секретарем национального прокурора Польши. Тот заявил, что у правоохранителей есть основания привязать к тому пожару, который уничтожил здание торгового центра в Варшаве в 2024 году, двух человек.

«Прокурор представил одному такому человеку — Даниелю Б. — обвинения, который арестован в Литве. Этому же человеку литовские власти уже предъявили обвинение в поджоге магазина Икея в Вильнюсе», — указал он.

Новак добавил, что второй подозреваемый скрылся на территории России. По утверждению польских властей, за пожаром стоят спецслужбы РФ, которые заказали организовать пожар международной преступной группе. Никаких доказательств таких заявлений не приводится. На основании таких обвинений Польша закрыло генеральное консульство России в Кракове.

Ранее уже сообщалось, что после закрытия российского генконсульства из Польши будут высланы трое дипломатических работников РФ. Они объявлены Варшавой персонами нон-грата.