Российский посол рассказал об уникальности отношений с Китаем
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Взаимоотношения России и Китая могут служить образцом для других крупных держав, считает посол России в КНР Игорь Моргулов.
Россия и Китай не состоят в военном союзе, но их отношения по глубине и доверительности превосходят блоковые схемы взаимодействия, считает дипломат. В этом уникальность формата российско-китайского сотрудничества.
Эти отношения Моргулов противопоставил западным практикам неоколониализма.
«В нынешней турбулентной ситуации в мире Россия и Китай стоят, как говорят наши китайские друзья, спина к спине, сообща отстаивая более справедливый и демократичный миропорядок», – подчеркнул Моргулов, выступая на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.