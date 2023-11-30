Российский посол рассказал об уникальности отношений с Китаем

«В нынешней турбулентной ситуации в мире Россия и Китай стоят, как говорят наши китайские друзья, спина к спине, сообща отстаивая более справедливый и демократичный миропорядок», – подчеркнул Моргулов, выступая на 14-м пленарном заседании Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине.