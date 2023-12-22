Российский посол скептично отнесся к возможной отправке британских боевых кораблей в Черное море

Военно-морской флот Великобритании не сможет оказать никакого особого влияния на обстановку в Причерноморье, поскольку этого не допустит Турция.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что все попытки Британии сколотить некую коалицию для помощи Украине в обеспечении безопасности ее судоходства обречены на провал. В любом случае, Турция в соответствии с конвенцией Монтре не пропустит боевые корабли через проливы.

«Пройти в Черное море они не смогут, потому что Турция запретила проходы кораблей «воюющих держав» на основании соответствующих положений», - напомнил он.

Его точку зрения привело в своем материале ТАСС. Келин также указал, что Лондон регулярно пытается сколотить какие-то союзы для помощи Киеву. До этого уже были попытки создать самолетные и танковые коалиции, но все они закончились пшиком. Теперь же пошла речь о коалиции морской. Ее перспективы также очень мутны и неперспективны.