Российский посол в Италии предложил искать новые формы сосуществования с Европой

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов предложил европейским политикам задуматься о поиске новых форм сосуществования с Россией. Об этом он написал в статье, опубликованной в газете La Repubblica.

Дипломат отметил, что сейчас отношения России и Италии носят конфронтационный характер. Вряд ли они могут измениться в ближайшее время, поскольку Италия жестко встроена во все западные структуры.

При этом Парамонов напомнил, что в прежние годы Риму удавалось проявлять гибкость и креативность в отношениях с Москвой.

В нынешних условиях Италии и другим западным странам имеет смысл выработать новую модель сосуществования России и Европы. Общие вопросы безопасности и взаимные экономические интересы в любом случае остаются на повестке дня.