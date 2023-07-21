Российский посол в Италии предложил искать новые формы сосуществования с Европой
Фото: [Алексей Смышляев/ТАСС]
Посол РФ в Италии Алексей Парамонов предложил европейским политикам задуматься о поиске новых форм сосуществования с Россией. Об этом он написал в статье, опубликованной в газете La Repubblica.
Дипломат отметил, что сейчас отношения России и Италии носят конфронтационный характер. Вряд ли они могут измениться в ближайшее время, поскольку Италия жестко встроена во все западные структуры.
При этом Парамонов напомнил, что в прежние годы Риму удавалось проявлять гибкость и креативность в отношениях с Москвой.
В нынешних условиях Италии и другим западным странам имеет смысл выработать новую модель сосуществования России и Европы. Общие вопросы безопасности и взаимные экономические интересы в любом случае остаются на повестке дня.
«Способствовать этому могли бы также сохраняющиеся взаимные интересы в области климата, космоса, здравоохранения, новых вызовов, культуры», – добавил Парамонов.