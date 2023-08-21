Российский посол заявил о беспокойстве РФ из-за антирыночных мер Запада

РФ обеспокоена применением антирыночных мер со стороны стран Запада. В том числе и введением потолка цен на нефть. Соответствующее заявление сделал посол РФ по особым поручениям Марат Бердыев, его слова передает издание РИА Новости .

Посол указал на то, что такие действия вместе с «недальновидной макроэкономической и энерго-климатической политикой развитых стран», играют важнейшую роль в дестабилизации мировых рынков. Дипломат заявил, что именно это привело к перераспределению глобальных энергопотоков и создало риски для энергетической безопасности.

Бердыев заявил, что страны Запада используют неправомерные рестрикции не впервые. В качестве примера он вспомнил Иран, Венесуэлу и Сирию.

Дипломат также вспомнил теракт на российском «Северном потоке», который все еще расследуется, повышая риски для энергетического сектора.