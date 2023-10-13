Российский посол заявил о неспособности Франции долго снабжать ВСУ оружием

Он заявил, что Франция не сможет снабжать украинских бойцов оружием в долгосрочной перспективе и указал на то, что уже многие государства высказывают такие же мысли. Посол также заявил, что французское правительство посылает своих солдат по всему миру, поэтому им уже не хватает военной техники из собственных запасов.

Мешков отметил, что во Франции все еще много позитивного отношения к Киеву, но судя по опросам, поддержка в этом вопросе снижается. По словам дипломата, около половины жителей Франции продолжают поддерживать инициативу с продолжением поставок Украине.