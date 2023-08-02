Российский сенатор рассказал о месте запуска украинских дронов атаковавших Москву
Фото: [Евгений Епанчинцев/ТАСС]
ВСУ запускают свои БПЛА с территории РФ, поэтому гражданам нужно быть особенно бдительными сейчас. Об этом заявил член Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов. Его слова передает издание Ura.ru.
Сенатор призвал россиян докладывать в правоохранительные органы о всех подозрительных происшествиях. Он сообщил, что дроны прилетают не с Украины, и запускаются на территории РФ. Перминов заявил, что справиться с этим без консолидации общества будет намного сложнее.
Он призвал сообщать в компетентные органов граждан, если они видят попытку запуска подозрительных объектов.
«Сейчас у всех есть телефоны», — напомнил Перминов.
Недавно жители Московской области сообщали о работе ПВО систем. Минобороны подтвердили их слова и сообщили, что украинские БПЛА вновь попытались атаковать Москву.