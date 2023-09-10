Российский сенатор заявил о провале американской делегации на саммите G20

Делегации из Соединенных Штатов пришлось согласиться на декларацию во время саммита G20 в Нью-Дели. Несмотря на это, декларация оказалась очень далека от планов американской делегации. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях .

Пушков указал на то, что американское правительство не смогло выбить место на мероприятии для выступления президента Украины Владимира Зеленского. Из-за этого им и пришлось одобрить декларацию, которая оказалась слишком далека от изначальных планов Штатов.

Сенатор подчеркнул, что согласия касаемо ситуации на Украине у стран не было и до встречи. Запад не смог задекларировать осуждение РФ, что указывает на «неспособность альянса связывать свою позицию с остальным миром», считает Пушков.