Российский сенатор заявил о провале американской делегации на саммите G20
Фото: [Сергей Фадеичев/ТАСС]
Делегации из Соединенных Штатов пришлось согласиться на декларацию во время саммита G20 в Нью-Дели. Несмотря на это, декларация оказалась очень далека от планов американской делегации. Соответствующее заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков в своих социальных сетях.
Пушков указал на то, что американское правительство не смогло выбить место на мероприятии для выступления президента Украины Владимира Зеленского. Из-за этого им и пришлось одобрить декларацию, которая оказалась слишком далека от изначальных планов Штатов.
Сенатор подчеркнул, что согласия касаемо ситуации на Украине у стран не было и до встречи. Запад не смог задекларировать осуждение РФ, что указывает на «неспособность альянса связывать свою позицию с остальным миром», считает Пушков.
«Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада», — заявил он.