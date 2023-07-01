Российский танкист рассказал, что ВСУ пытаются наступать малыми группами на Артемовском направлении
Фото: [©Виктор Толочко/РИА Новости]
Командир танкового подразделения двухсотой бригады Южных войск рассказал, что ВСУ пытаются пробить оборону ВС РФ на Артемовском направлении активными действиями малых групп. Слова российского танкиста передали РИА Новости.
Он рассказал, что противник предпринимает попытки наступлений по всему фронту в составе маленьких групп. Танкист пояснил, что это не масштабное наступление, о котором говорят СМИ. Он подчеркнул, что противник пытается пробить оборону российских бойцов, но безуспешно.
Танкист отметил, что наступление ведется мелкими группами до взвода, максимум на 1 танке и 2 БМП.
«Ничего у них не получится…пока мы здесь», — с уверенностью заявил солдат.
Он также отметил слаженную работу множества подразделений ВС РФ на территории по фронту. У солдат организована радиосвязь для отлаженной совместной работы.