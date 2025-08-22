Российский триколор появился у египетских пирамид

Российский триколор у пирамид: египетская молодежь устроила флешмоб в честь праздника. Масштабное полотнище развернули у подножия древнейшей пирамиды Джосера в Саккаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Египетская молодежь организовала необычную акцию в честь Дня Государственного флага России. Участники молодежного клуба при Русском доме в Каире выбрали для поздравления знаковое место — некрополь в Саккаре, где находится древнейшая пирамида Джосера.

На фоне монумента возрастом более четырех тысяч лет они растянули большой российский триколор. Таким образом они поздравили россиян с национальным праздником, который отмечается 22 августа.

Эта дата стала официальной в 1991 году, когда исторический бело-сине-красный флаг впервые подняли над зданием правительства в Москве, сменив советское красное знамя. Акция у пирамид символизирует укрепление культурных и дружественных связей между двумя странами.

