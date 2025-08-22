В День флага России над Коломной воссиял гигантский триколор

Для Олега этот поступок – не случайность. Он заслуженный рекордсмен России и мира в области прыжков с использованием крупных государственных символов. В его активе есть даже впечатляющий рекорд – прыжок с флагом, раскинувшимся на территории 7000 квадратных метров, что является самым масштабным достижением в мировой практике.

«Интерес к прыжкам с флагами возник приблизительно десять лет назад. В реализации этой идеи приняли участие многие люди, которые были вовлечены в создание оборудования с нуля, затем проводились испытания и дальнейшая доработка конструкции. Сегодня сложностей практически не возникает. С каждым новым прыжком опыт растет, и открываются новые перспективы», - рассказал Олег Тощев.

Несмотря на неожиданное похолодание, отметившееся в последние дни, в день праздника погодные условия оказались благоприятными для выполнения прыжка. Для Олега Тощева этот, уже 44-й по счету, прыжок с флагом, стал настоящим праздничным событием.