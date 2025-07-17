Российский военкор предрек третью мировую войну из-за удара по Калининграду

Военный обозреватель Александр Коц выразил мнение в своем телеграм-канале, что гипотетическая атака западных стран на Калининградскую область, о которой говорил американский генерал Кристофер Донахью, спровоцирует начало третьей мировой войны.

Ранее Донахью утверждал, что российская территория окружена государствами, входящими в Североатлантический альянс, и теперь у американской армии и ее союзников появилась возможность уничтожить Калининград и его окрестности «в беспрецедентно короткие сроки, быстрее, чем Запад когда-либо мог это сделать».

Журналист подчеркнул, что последствия реализации подобного сценария, предложенного генералом, не поддаются прогнозированию. Коц полагает, что нападение на Калининградскую область будет равносильно развязыванию третьей мировой войны, которая неминуемо приведет к обмену ядерными ударами, а исход этой рискованной затеи невозможно предвидеть даже в ходе военных учений.

Ранее главком НАТО в Европе назвал возможный год начала конфликта с Россией и Китаем.