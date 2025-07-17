Главком НАТО в Европе назвал возможный год начала конфликта с Россией и Китаем

Главнокомандующий Объединенными военно-воздушными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич допустил, что Россия и Китай способны развязать военный конфликт с государствами альянса уже в 2027 году. Таким мнением он поделился с британской газетой The Guardian.

По словам Гринкевича, Пекин, планируя действия в районе Тайваня, может согласовать свои шаги с Москвой, что существенно повысит риск масштабных столкновений.

«Те, кто слушал генерального секретаря Марка Рютте, помнят, как он рассказал о том, что глава КНР Си Цзиньпин сделает в первую очередь перед тем, как решится пересечь Тайваньский пролив. Вероятнее всего, он позвонит своему другу Путину и попросит его о помощи», — сказал Гринкевич.

В связи с этим главком призвал союзников укрепить оборонные возможности и быть готовыми к оперативному реагированию на любые угрозы.

Накануне командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью на конференции в Висбадене представил план Eastern Flank Deterrence Line, который предусматривает наращивание военного и промышленного потенциала стран НАТО для сдерживания «российской угрозы» в направлении Калининградской области.

По словам Донахью, в случае эскалации альянс будет обладать средствами, позволяющими практически «выключить» Калининград как стратегический форпост России.

Ранее издание American Conservative (АС) сообщило, что президент США Дональд Трамп присоединился к стратегии НАТО по капитуляции России.