Командир разведки ВС РФ с позывным Шума рассказал о том, что защита техники ВСУ, которую те получили от НАТО, даже не близка к той, что установлена на отечественных танках Т-90. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Шума сообщил, что по сравнению с российской, НАТОвская военная техника слишком легко пробивается. Он рассказал, что лично видел удары вражеских снарядов по Т-90 и сообщил, что новая защита на танке ВС РФ отражает все ракеты. Техника в распоряжении украинцев, по его словам, так не умеет.

Недавно в НАТО признали, что есть вероятность остановки контрнаступления ВСУ. Если Москва прикажет стотысячной группе контратаковать украинских бойцов на востоке, то наступление ВСУ будет остановлено, заявил бывший офицер альянса Ставрос Атламазоглу.