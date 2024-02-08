Российский военный пожертвовал жизнью ради воюющего за ВСУ сына и его бригады

Российский военнослужащий пощадил бригаду ВСУ, в которой воюет его 19-летний сын, пишет издание Newsweek со ссылкой на украинского солдата.

По данным 19-летнего солдата ВСУ Александра, во время боестолкновения служащий ВС РФ прекратил огонь после того, как понял, что сражается с собственным сыном. Отмечается, что молодой человек провел половину детства в России, а после начала специальной военной операции добровольцем вступил в ряды ВСУ.

«Он сказал: «Сынок, как только я узнал, что это ты, я перестал стрелять». Я ответил: «Ну и что?» Когда мы уходили, что-то продолжало приближаться к нам», — рассказал солдат.

Украинский солдат добавил, что после этого российский танк был добит беспилотниками ВСУ.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее мы сообщали, что, по информации украинского военнопленного Федора Дыбицы, за две недели его подразделение потеряло 70% от состава. По словам солдата, командиры роты никак не заботятся о бойцах. Дыбица отмечал, что у военных замерзают конечности на фронте.