Министерство обороны РФ опубликовало видео с допросом украинского военнопленного Федора Дыбицы, который рассказал о потерях ВСУ на фронте. Видео опубликовано в соцсетях оборонного ведомства.

На нем украинский солдат заявил, что командир его подразделения за указанный период потерял 70% батальона.

«Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов», — сказал Дыбица.

Он также заявил, что солдатам не дали лопат, чтобы делать окопы. Военнопленный подчеркнул, что у украинских бойцов не было возможности спрятаться от дронов-камикадзе, которые запускали российские военнослужащие.

Дыбица также рассказал об условиях, в которых оказались его сослуживцы. По его словам, солдаты ВСУ отмораживали руки и ноги, а также получали ранения. На каком именно направлении украинская армия лишилась такого процента своих бойцов, Минобороны РФ не уточнило.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что за прошедший январь потери ВСУ составили более 23 тысяч человек ранеными и погибшими.

Накануне газета Asia Times сообщила, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посетила Киев для того, чтобы успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне слухов о том, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отправить его в отставку.