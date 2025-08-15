Российским журналистам на Аляске подали чипсы на завтрак

Российским журналистам, прилетевшим на Аляску для освещения саммита, предложили на завтрак чипсы, фрукты и хлеб. Условия проживания прессы сравнили с походными. Об этом сообщил корреспондент RT Егор Пискунов в личной странице в соцсети.

Корреспонденты из России, прибывшие на Аляску для работы на встрече президентов РФ и США, остались не в восторге от организации быта. Завтрак для представителей СМИ состоял из чипсов, хлеба, салата и фруктов — апельсинов и яблок.

Журналистов разместили на спортивной арене Alaska Airlines Center, где вместо комфортных номеров их ждали раскладушки. Некоторые из корреспондентов сравнили условия с больничными во время пандемии.

Саммит пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Дональд Трамп назвал Владимира Путина «умным парнем» и выразил надежду на продуктивные переговоры.

Ранее Путин возложил цветы к мемориалу летчиков СССР и США.