Российско-австралийские отношения назвали разрушенными до основания в угоду Западу

Ранее между двумя странами было вполне себе конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество. Теперь оно полностью свернуто.

Об этом заявил посол РФ в Австралии Алексей Павловский. Он считает, что Канберра решила порвать все связи ради солидарности с западными государствами, хотя ей самой это было невыгодно. Ряду австралийских бизнесменов пришлось уйти с российского рынка.

«Эти компании были вынуждены свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития», - указал дипломат.

Его слова привели РИА Новости. Павловский добавил, что в сфере антироссийских санкций Австралия достигла предела. Придумать какие-то новые шаги в этом направлении ей уже будет крайне сложно.