Российское оружие легко уничтожает танки НАТО
Фото: [©Мурад Оруджев/РИА Новости]
Оружие РФ создавалось с учетом поставленной цели: уничтожать натовскую тяжелую технику. Соответствующее заявление сделал экс-разведчик ВС Соединенных Штатов Скотт Риттер во время беседы с YouTube-каналом Gegenpol.
По словам Риттера, российское оружие было создано для того, чтобы «потрошить» западную технику, в том числе и немецкие Leopard’ы. Он также заявил о превосходстве российских танков перед западными, так как бойцы, управляющие ими, обучены и замотивированы на порядок лучше зарубежных.
Более того, техника России дешевле западной, заметил Риттер. Ее ремонт занимает меньше времени и усилий, что позволяет им в скором времени возвращаться на поле боя и продолжать отрабатывать задачи, заявил он.