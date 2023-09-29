Российское оружие легко уничтожает танки НАТО

По словам Риттера, российское оружие было создано для того, чтобы «потрошить» западную технику, в том числе и немецкие Leopard’ы. Он также заявил о превосходстве российских танков перед западными, так как бойцы, управляющие ими, обучены и замотивированы на порядок лучше зарубежных.

Более того, техника России дешевле западной, заметил Риттер. Ее ремонт занимает меньше времени и усилий, что позволяет им в скором времени возвращаться на поле боя и продолжать отрабатывать задачи, заявил он.