Российского экс-сенатора Клинцевича не пустили в Армению
Российского экс-сенатора Клинцевича отказались пустить в Армению
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В аэропорту «Эребуни» в Ереване бывшему сенатору Совета Федерации Францу Клинцевичу было отказано во въезде. Об этом политик сам рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».
По информации от Клинцевича, он прибыл в Ереван с целью встречи с теми, кто оказал содействие в установке памятника ветеранам войны в Афганистане. Предполагалось, что он вернется домой в Россию в субботу.
«Пограничники мне сказали, что я не въездной. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу», — приводятся слова Клинцевича.
Клинцевич подчеркнул, что его визит был сугубо личным, и он не намеревался проводить какие-либо встречи с представителями власти.
Бывший сенатор добавил, что пограничная служба не предоставила информацию о причинах его вынужденного отъезда из Армении.
Ранее сообщалось, что Россия направит открытое письмо Армении о противоречиях ЕАЭС и ЕС.