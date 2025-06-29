Российского экс-сенатора Клинцевича не пустили в Армению

В аэропорту «Эребуни» в Ереване бывшему сенатору Совета Федерации Францу Клинцевичу было отказано во въезде. Об этом политик сам рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

По информации от Клинцевича, он прибыл в Ереван с целью встречи с теми, кто оказал содействие в установке памятника ветеранам войны в Афганистане. Предполагалось, что он вернется домой в Россию в субботу.

«Пограничники мне сказали, что я не въездной. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу», — приводятся слова Клинцевича.

Клинцевич подчеркнул, что его визит был сугубо личным, и он не намеревался проводить какие-либо встречи с представителями власти.

Бывший сенатор добавил, что пограничная служба не предоставила информацию о причинах его вынужденного отъезда из Армении.

Ранее сообщалось, что Россия направит открытое письмо Армении о противоречиях ЕАЭС и ЕС.