Россия направит открытое письмо Армении о противоречиях ЕАЭС и ЕС

Россия готовит официальное письмо в адрес армянского правительства, в котором указывается на противоречия между требованиями Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и стремлением Армении сблизиться с Европейским союзом (ЕС). Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что Москва намерена обсудить с Ереваном возможные меры в случае дальнейших действий, нарушающих баланс внутри ЕАЭС. Оверчук добавил, что документ от своего имени подпишет в адрес коллеги — премьер-министра республики Мгера Гербертовича.

«Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе Республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации», — сказал Оверчук.

Он пояснил, что, например, некоторые нормативы сертификации продовольственных товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, позволяют попадать на внутренний рынок ЕАЭС товарам, не отвечающим его стандартам. В связи с этим, уточнил Оверчук, данный вопрос будет поднят на обсуждение в Совете Евразийской экономической комиссии.

Он добавил, что Россия будет уважать любой выбор Армении, однако, отметил он, Ереван в лице премьер-министра республики Никола Пашиняна должен понимать, что нахождение в двух союзах одновременно недопустимо.

Ранее премьер-министр Армении Никола Пашинян рассказал о попытке государственного переворота в республике.