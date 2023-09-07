Россию хотят исключить из Интерпола

Недружественные страны пытаются добиться исключения РФ из состава Интерпола и ведут об этом дебаты за кулисами, начавшиеся с проведения СВО на Украине. Соответствующее заявление сделал глава НЦБ Интерпола российского МВД Валерий Калачев, его слова передает издание ТАСС .

Калачев заявил, что некоторые страны строят планы по исключению РФ из Интерпола, несмотря на то, что сама организация является профессиональной полицейской. По словам Калачева, устав Интерпола подразумевает категорический запрет на различного рода вмешательства.

Он также заявил о том, что российской стороне известно о закулисных дебатах, несмотря на то, что исключить Россию из состава организации сейчас не представляется возможным из-за ее устава.