Россию и Китай соединит огромный канат

Начался ключевой этап строительства первого в мире трансграничного канатного сообщения между Россией и Китаем. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Отмечается, что рабочие успешно приступили к натяжению первого несущего каната между опорами на противоположных берегах Амура, соединяющих Благовещенск и Хэйхэ.

Протяженность канатной дороги составит около километра, а время в пути между городами займет всего 2,5 минуты.

Этот уникальный транспортный проект будет работать круглый год независимо от ледовой обстановки и погодных условий, с пропускной способностью до 6,8 тыс. пассажиров в день в одном направлении.

Вслед за первым канатом предстоит протянуть еще несколько для создания надежной переправы, которая станет полноценной транспортной системой, укрепляющей экономические и культурные связи между двумя странами.

