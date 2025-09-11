Россию и Китай соединит огромный канат
Между РФ и КНР началось натяжение канатов первой в мире трансграничной дороги
Начался ключевой этап строительства первого в мире трансграничного канатного сообщения между Россией и Китаем. Об этом сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.
Отмечается, что рабочие успешно приступили к натяжению первого несущего каната между опорами на противоположных берегах Амура, соединяющих Благовещенск и Хэйхэ.
Протяженность канатной дороги составит около километра, а время в пути между городами займет всего 2,5 минуты.
Этот уникальный транспортный проект будет работать круглый год независимо от ледовой обстановки и погодных условий, с пропускной способностью до 6,8 тыс. пассажиров в день в одном направлении.
Вслед за первым канатом предстоит протянуть еще несколько для создания надежной переправы, которая станет полноценной транспортной системой, укрепляющей экономические и культурные связи между двумя странами.
