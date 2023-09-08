Росстат: апельсины в России рекордно подорожали

По данным ведомства, в августе 2023 года потребительские цены на фрукт выросли на 21%. Апельсины, отмечает ведомство, становятся дороже второй месяц подряд. В июле к июню цены на эти цитрусовые поднялись на 22,6%, что превысило рост стоимости по любой другой позиции.

Как отмечает ведомство, потребительская инфляция в РФ в целом составила 0,28% по сравнению с июлем, где показатель был на уровне 0,63%. В годовом выражении – это 5,15%.

По итогам августа, говорится в отчете Росстата, цены на апельсины повысились на 71% по сравнению с этим же месяцем в 2022 году. Как отмечает ведомство, последний раз рекордные показатели цены на этот фрукт фиксировались в 2015 году. Тогда цены поднимались на 56,3%. В августе 2020 года также наблюдался высокий показатель – стоимость цитрусовых поднялась в тот период на 47,1%.

Основными поставщиками апельсинов на российский рынок являются Египет, Турция и ЮАР. Ранее эти фрукты в страну также поставляли Греция, Марокко, Греция и Чили.