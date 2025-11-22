«Рождественский штраф от Брюсселя». Венгрия предпочла ежедневно выплачивать миллион евро за отказ от мигрантов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности страны ежедневно выплачивать штраф в размере одного миллиона евро, наложенный ЕС, но не отступать от своей позиции по вопросу нелегальной миграции.

«Брюссельский штраф в один миллион евро в день за то, чтобы не принимать нелегальных мигрантов? Мы запланим… Это лучше, чем жить в страхе», - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.

Глава правительства также использовал эту возможность, чтобы пригласить туристов на рождественские праздники в Венгрию, пообещав им возможность увидеть Европу «такой, какая она должна быть».

С начала миграционного кризиса венгерские власти заняли жесткую позицию в отношении потока мигрантов и беженцев, что стало причиной острой критики в адрес Будапешта как со стороны структур Евросоюза, так и со стороны гуманитарных организаций ООН.

Ранее сообщалось о том, что Орбан раскритиковал новый план ЕС по финансированию Украины.