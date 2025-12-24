«Рождественский тост за чью-то смерть». Поздравление Зеленского вызвало резонанс в Сети

В своем рождественском видеообращении к украинцам, размещенном в телеграм-канале, президент Владимир Зеленский сделал многозначительное заявление.

По его словам, в праздничный день каждый гражданин страны хранит надежду на смерть некоего человека. Глава государства не назвал имен, оставив эту деталь на домыслы аудитории.

Параллельно Зеленский подверг резкой критике действия России, обвинив ее в ударах по Украине и в связи с этим назвав россиян «безбожниками».

На фоне этого послания правительство Украины накануне, 24 декабря, утвердило указ президента. Документ переносит празднование Рождества с 7 января и устанавливает на эту дату День программиста, отменив таким образом выходной для православного праздника.

Ранее в РПЦ назвали безумием план Зеленского по замене Рождества на День программиста.