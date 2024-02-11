RS: увольнение Залужного связано с подготовкой к мирному соглашению с Россией

В Киеве в настоящее время во всю происходит политическая борьба и поиск ответственных за будущее соглашение с Россией на условиях последней, считает Анатоль Ливен, являющийся директором программы «Евразия» американского Института Куинси.

В статье для издания Responsible Statecraft он предположил, что именно со стремлением переложить ответственность за вышесказанное и происходит возня вокруг отставки теперь уже экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Текущие политические волнения в Киеве можно понимать как стремление различных (политических. — прим. ред.) фигур и групп поставить себя в такое положение, чтобы переложить вину за итоговое соглашение с Россией на кого-нибудь другого», — считает аналитик.

По мнению Ливена, уменьшение финансовой и военной помощи США, политическая нестабильность Киева, а также ежедневно растущее преимущество России на поле боя приближают крах Зеленского и его команды.

«Если Киев будет слишком долго обсуждать соглашение (с Россией. — прим. ред.), то ему, возможно, будет уже нечего предложить (Москве. — прим. ред.) в сделке», — заключил политолог.

В минувший четверг президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного, заменив последнего теперь уже бывшим командующим сухопутных войск Александром Сырским.