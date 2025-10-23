Рубио: США все еще намерены провести встречу с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в проведении встречи на высшем уровне с российской стороной. Это произошло аккурат после уже известного отказа президента Дональда Трампа проводить встречу в Будапеште со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, несколько часов назад, выступая перед журналистами в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Он объяснил это бесперспективностью на данный момент такого саммита.

«Мы все еще хотим встретиться с русскими», — сказал Рубио.

Рубио сделал это заявление в ответ на вопрос о новых санкциях против России, а также о причинах изменения позиции президента США Дональда Трампа по поводу саммита с Россией в Будапеште.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал фейком статью WSJ о «снятых ограничениях» США по дальнобойности для Киева.