Трамп назвал фейком статью WSJ о «снятых ограничениях» США по дальнобойности для Киева

«Статья The Wall Street Journal о том, что США якобы позволили Украине использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь России, — ФЕЙК! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни происходили, и к тому, что Украина с ними делает!» — написал он.