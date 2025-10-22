Трамп назвал фейком статью WSJ о «снятых ограничениях» США по дальнобойности для Киева
Трамп назвал фейком статью WSJ о «снятых ограничениях» США по дальнобойности
Фото: [соцсети]
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию, опубликованную в The Wall Street Journal, о том, что Америка сняла ограничения на поставки вооружений Украине. Об этом он сообщил в своём посте в социальных сетях.
Трамп заявил, что информация, представленная в статье, является ложью. Он призвал доверять только его собственным словам и заявлениям, сделанным от имени Белого дома.
«Статья The Wall Street Journal о том, что США якобы позволили Украине использовать ракеты большой дальности для ударов вглубь России, — ФЕЙК! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни происходили, и к тому, что Украина с ними делает!» — написал он.