Предстоящие переговоры между делегациями США и Украины в Саудовской Аравии призваны сыграть решающую роль в приостановленной американской помощи Киеву. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее представители Белого дома сообщили, что с обеими сторонами ведутся консультации, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования должна состояться на этой неделе в Саудовской Аравии.

Рубио отметил, что «идея паузы в помощи — в широком смысле это то, что мы сможем решить». Результаты предстоящих переговоров будут иметь ключевое значение для этого, сказал он журналистам по пути в Саудовскую Аравию. Его слова передает телеканал CNN.

Ранее сенатор Пушков заявил о решимости США в прекращении украинского конфликта.