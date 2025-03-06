По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, Вашингтон показывает решимость принудить Киев к прекращению конфликта. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что большую роль в этом играет то, что Штаты уже запретили Лондону передавать Киеву американские военные разведданные.

По мнению политика, учитывая уже принятое решение приостановить военную помощь Незалежной и остановить даже те поставки, которые уже были в пути, Вашингтон показывает решимость добиться принуждения киевского режима к прекращению боевых действий.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что лидеры Европы не хотят мира на Украине, они жаждут войны.