Рубио высказался о доверии США Путину

Госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами во время пресс-конференции, назвал «неуместным» вопрос репортера о доверии президенту РФ Владимиру Путину.

Он пояснил, что в сложившихся условиях неправильно просто выразить готовность достичь мира, нужно еще прилагать к этому усилия.

«Вопрос не в личности», — отметил госсекретарь.

Рубио также отметил, что на международной арене часто приходится сотрудничать со странами, которые занимают другую позицию по большинству вопросов. Но так было всегда на протяжении всей истории человечества в отношениях между государствами, заключил он.

Ранее эксперт Грохотова назвала грязным ковриком красную дорожку для Рубио в Канаде.