В Канаде попытались унизить госсекретаря США «дверным ковриком»

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова рассказала «Газете.Ru», как некрасиво встретили в Канаде госсекретаря США Марко Рубио.

Красная дорожка, по словам эксперта, выглядела неполноценно и больше похожа на дверной грязный коврик. Выглядел этот красный кусок ткани у луж нетипично, как лишний и несоответствующий статусу почетного гостя.

«Хотя сейчас мы должны понимать, что виды приемов очень сильно отличаются. В Европе, вообще в странах западного мира, в Канаде в частности, приемы людей на высоком уровне выглядят гораздо менее торжественно и менее формально», — отметила эксперт.

Однако не исключили, что таким образом Рубио деликатно принизили, ведь отношения между Канадой и США сейчас напряжены. В этом случае канадскую сторону винить сложно, ведь формальность официальной встречи была соблюдена.

Ранее сообщалось, что Рубио рассказал об обсуждении в Джидде территориальных уступок со стороны Украины.