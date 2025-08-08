Рубио заявил о полной готовности Трампа и Путина ко встрече на высшем уровне

В ходе интервью с журналистом Рэймондом Арройо из программы The World Over государственный секретарь США Марко Рубио выразил уверенность в том, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин готовы к личной встрече. Стенограмма интервью опубликована на сайте Государственного департамента США.

Ранее телеканал Sky News сообщил о предполагаемой дате встречи президентов России и США. По информации телеканала, встреча запланирована на конец следующей недели.

Как уже известно, Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации, заявил, что место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа уже определено, но подробности будут объявлены позднее.

Как утверждает Рубио, впервые появилось «хоть какое-то представление о том, что нужно русским для урегулирования украинского конфликта».

«Надеюсь, встреча состоится. И я думаю, президент готов к ней; я думаю, Путин дал понять, что тоже готов к ней», — сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что предстоящая встреча в любом случае должна иметь определённую тему.