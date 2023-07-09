Руководитель Минфина США рассказала об отношениях с Китаем

Руководитель американского Минфина Джаннет Йеллен рассказала о взаимоотношениях США и Китая после серии переговоров. Йеллен сообщила, что отношения стран уже находятся на «более прочной основе». Слова минфина передает ТАСС .

Йеллен рассказала, что встречи длились по 10 часов на протяжении 2 дней. Как сообщила министр, в результате эти переговоры стали шагом навстречу к укреплению взаимоотношений США и КНР.

Она также отметила, что стороны должны ответственно относиться к управлению этими взаимоотношениями, несмотря на разногласия, между странами, которые Йеллен охарактеризовала, как «серьезные».

Недавно председатель комиссии Совфеда РФ Алексей Пушков заявил, что визит Йеллен в Китай является отражением внутреннего состояния правящих кругов США.