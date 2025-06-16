Восточный фланг Североатлантического альянса приступил к подготовке к боевым действиям. Страны блока стали модернизировать свое здравоохранение. Об этом сообщил журнал Politico.

Те государства, которые граничат с Россией и входят в НАТО, занялись реформой своих систем здравоохранения, предпринимая ряд действий.

«Пересматривают свои протоколы реагирования на кризисы, проводят учения медиков, закупают бронежилеты и шлемы для команд скорой помощи, переносят операционные в подземные помещения», — указало издание.

Заместитель главы здравоохранения Эстонии Рагнар Вайкнемец заявил журналистам, что столкновение Запада и РФ неминуемо, оно является лишь вопросом времени. В статье также сообщается, что украинский конфликт показал Европе, что она вовсе не свободна от возникновения войны на ее территории.

Ранее сообщалось, что глава национальной разведки США Габбард заявила о близости мира к ядерному уничтожению. По ее мнению, современный мир стоит на пороге ядерной войны. Она также сообщила, что сторонники войны из политической элиты подогревают страх и напряженность между ядерными державами.