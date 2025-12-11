«Рулон правды». В ООН отказались от бумажных полотенец из-за долгов в $3 млрд

В целях строгой экономии администрация штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке приняла беспрецедентную бытовую меру. Согласно внутреннему циркуляру, адресованному сотрудникам и журналистам, из всех туалетных комнат основного здания будут полностью изъяты одноразовые бумажные полотенца.

По расчетам финансовых служб организации, данный шаг позволит высвободить более ста тысяч долларов США ежегодно. Экономия сложится не только из прямой стоимости расходных материалов, но и за счет снижения затрат на вывоз мусора и техническое обслуживание санузлов. В качестве альтернативы персоналу и гостям предлагается использовать электрические воздушные сушилки для рук, которые остаются в каждом помещении.

Это решение — часть масштабной программы по оптимизации текущих расходов, вынужденно запущенной на фоне глубокого финансового кризиса ООН. Ситуацию усугубляет хроническая задолженность ряда государств-членов по обязательным взносам. Наибольшим должником, как и прежде, остаются Соединенные Штаты Америки, общая сумма невыплат которых превысила отметку в три миллиарда долларов.

Ранее для сокращения дефицита бюджета в организации уже были предприняты другие непопулярные меры: сокращение штата, сворачивание ряда гуманитарных проектов, закрытие некоторых столовых и ощутимое подорожание в оставшихся буфетах и кафетериях. Таким образом, отмена бумажных полотенец становится очередным символичным шагом, демонстрирующим, что финансовые проблемы затронули даже самые повседневные аспекты жизни главной международной организации.

