Румыния может стать хабом для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщила американская газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

Издание отмечает, что на данном этапе этот вопрос обсуждается. Возможно, тренировать украинских военных будут специалисты компании Lockheed Martin, которая и занимается производством самолетов. Ранее тренеры этой компании уже заявляли о готовности тренировать военных ВСУ.

14 июня исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен во время эфира местной радиостанции заявил, что украинские пилоты смогут приступить к тренировкам управления самолетами F-16 на территории страны уже в августе.

Ранее о готовности начать тренировать украинских пилотов заявляли власти Норвегии. К ним присоединились Дания и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский ни раз заявлял, что Киеву необходимы истребители F-16. Нидерланды могут стать первым государством, которое передаст требуемые самолеты Киеву, но это, по информации Politico, может произойти только в августе.